MisterDams

C’est sérieux ou c’est un poisson d’avril à rebours ? Non parce que mon compte Facebook c’est devenu principalement un abonnement à des comptes fantômes.

En l’état le compteur donne encore à peu près l’impression que Facebook est encore important et utilisé par les cercles d’amis, mais si on repart à 0 la réalité va vite ressortir et inciter à partir aussi plutôt qu’à faire recommencer les autres.

Pour faire revivre Facebook, il faudrait déjà être clair sur ce qu’est Facebook. Depuis des années on nous pousse du contenu dont on se contrefout et on enterre celui auquel on s’abonne. Ils n’ont que ce qu’ils ont provoqué…