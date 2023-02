Toujours en croissance, Facebook passe un cap historique !

La suite de Breath of the Wild, la légende sur Switch, sera disponible d'ici 99 jours : elle s'appelle The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et attise la curiosité de millions de joueurs, si c'est votre cas et que vous souhaitez sécuriser votre jeu, vous pouvez d'ores et déjà le précommander chez Amazon, Fnac et Cdiscount.