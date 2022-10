Meta (Facebook) gagne beaucoup moins d'argent, mais continue de miser sur le metaverse : pourquoi ?

Au troisième trimestre, Meta, qui regroupe les plateformes sociales Facebook, WhatsApp et Instagram, a généré un chiffre d'affaires de 27,71 milliards de dollars, en baisse de 4 % sur un an. La publicité pèse pour 98,3 % (27,24 milliards de dollars) des revenus globaux du groupe américain sur les trois derniers mois. Et si ces revenus sont relativement stables entre le deuxième et le troisième trimestre dans les différentes régions du monde, c'est en Europe que Meta ralentit le plus (-10 %).