Quand monsieur Xbox, Phil Spencer, tacle le metaverse, il n'y va pas de main morte

Le patron de Xbox a poursuivi en explicitant sa perception du metaverse sous sa forme actuelle, et sans mâcher ses mots une fois de plus : « Les créateurs de jeux vidéo ont une incroyable capacité à créer des mondes fascinants dans lesquels nous voulons passer du temps. Pour moi, construire un metaverse qui ressemble à une salle de réunion... Je trouve juste que ce n'est pas là que je veux passer la plupart de mon temps. »

On notera que Spencer prend le soin de ne jamais citer Meta. En effet, Satya Nadella, le P.-D.G. de Microsoft, était présent lors de l'événement Meta Connect au début du mois d'octobre et a annoncé aux côtés de Mark Zuckerberg un partenariat pour porter Microsoft Teams et les logiciels Microsoft Office sur les casques de réalité virtuelle Meta Quest.

Phil Spencer n'est pas le seul à rester prudent au sujet du metaverse. Bob Chapek, le CEO de Disney, a indiqué lors du même événement que son entreprise tendait à ne plus utiliser ce mot, à l'instar de Greg Joswiak, le patron du marketing d'Apple. Evan Spiegel, le fondateur de Snapchat, a eu des mots encore plus durs, en expliquant que pour lui, le metaverse était « une façon de vivre dans un ordinateur ». « La dernière chose que je veux faire quand je rentre du travail à la fin d'une longue journée est de vivre à l'intérieur d'un ordinateur », a-t-il ajouté.

Les équipes de Meta ont donc du pain sur la planche pour intéresser à la fois le grand public et les géants de la tech et du divertissement mondial, tout en améliorant Horizon Worlds, son metaverse déserté et criblé de bugs.