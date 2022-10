Horizon Worlds, la plateforme VR de Meta, peine à retenir ses utilisateurs

Grâce à ce rapport, nous apprenons donc qu'Horizon Worlds n'arrive pas à retenir les joueurs. Une large portion de ces derniers ne reviendrait pas dans le metaverse après seulement un mois d'utilisation. De plus, à peine 9 % des espaces virtuels disponibles accueilleraient plus de 50 utilisateurs. Cependant, Meta ne semble pas trop s'inquiéter et précise que ses efforts mis en œuvre pour la démocratisation du metaverse s'étaleront sur plusieurs années.

Au cours des prochaines semaines, les développeurs se pencheront exclusivement sur la correction des bugs. Ainsi, les fonctionnalités inédites ne devraient pas arriver avant 2023.