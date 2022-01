Les Français et le metaverse, c'est pas encore ça... et on vous explique pourquoi

La notoriété, donc, on comprend que ce n'est pas tout à fait ça et que le metaverse ne parle pas encore assez au grand public, mais sans doute davantage aux initiés. Il est intéressant de voir que ce sont les hommes (46 %), les cadres et professions intermédiaires supérieures (61 %) et les dirigeants (49 %) qui ont une meilleure connaissance du metaverse.