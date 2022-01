Disney aussi veut son metaverse avec des personnages en 3D qui suivent les visiteurs

Si ces explications paraissent abstraites, cette technique est censée permettre de générer de multiples interactions, offrant par exemple au visiteur la possibilité de voir un personnage à quelques mètres de sa position, tout en interagissant avec un autre plus proche de lui. On ne parle pas ici d'hologramme, mais de projeter, sur une surface réelle, ce que l'on pourrait voir sur un écran. Et cela ne se limiterait pas à un personnage. Le brevet fait aussi état de meubles, œuvres d'art, accessoires et autres objets, avec lesquels des interactions seront possibles.