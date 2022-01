Dubaï va accueillir le premier événement entièrement consacré au metaverse... mais ce ne sera qu'en présentiel

Quoi de mieux, pour booster un peu plus encore l'économie du metaverse, que d'organiser un événement physique dédié aux futurs univers virtuels de notre société ? Cet événement, chapeauté par la société NexChange Group, est baptisé la MetaWeek et aura lieu du 7 au 10 mars 2022 du côté de Dubaï, aux Émirats arabes unis, plus précisément depuis Le Méridien Dubaï Hotel et le Conference Centre. Durant cette semaine, les participants pourront prendre part à divers événements physiques (et virtuels mais en physique… vous suivez ?) autour du metaverse, et assister à de multiples conférences.