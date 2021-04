Disney donne vie à Groot dans un projet de robotique à destination de ses parcs d'attraction

Dans un avenir plus ou moins proche, les personnages des parcs d'attractions Disneyland pourraient ne plus être incarnés par de vrais acteurs. En effet, le site TechCrunch a levé le voile sur son Projet Kiwi qui est actuellement mené par la division Imagineering (en recherche et développement) de la multinationale. Cette expérience basée sur la robotique est menée depuis maintenant trois ans par les ingénieurs.



À l'heure actuelle, elle se présente sous la forme d'un petit robot à l'effigie de Baby Groot. À terme, d'autres héros célèbres de l'univers Disney devraient profiter de cette technologie. Le robot en question sera totalement autonome et aura donc la possibilité de se mouvoir sans la moindre intervention humaine. Il faut savoir que la majorité des composants du Projet Kiwi ont été fabriqués par Disney puisqu'il n'existait pas d'équivalents au lancement de l'expérience en 2018.