Disneyland Paris va installer 67 500 panneaux solaires sur ses parkings : quels résultats attendus ?

« En tant qu’entreprise et leader du tourisme, nous devons miser sur le développement durable de notre destination et de ses alentours en optant pour des pratiques écoresponsables », a déclaré la présidente de Disneyland Paris, Natacha Rafalski. « Cette centrale solaire, initiée par Disneyland Paris, est sans précédent en Europe. Il s’agit d’un projet réalisé sur mesure, totalement intégré à la stratégie d’innovation d’Urbasolar en matière de surveillance des systèmes et de gestion de l’énergie sur site », ont pour leur part réagi Stéphanie Andrieu et Arnaud Mine, respectivement directrice générale et président d'Urbasolar.