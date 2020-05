L'administration Trump valide ce qui doit devenir le plus grand parc solaire des États-Unis

Le département de l'Intérieur américain vient de donner son approbation au projet de parc solaire Gemini. Cette installation devant être bâtie dans le désert du Nevada doit devenir la plus grande en son genre dans son pays.

L'installation attendait jusqu'à présent différents accords et permissions nécessaires avant de commencer la construction. Il y a quelques semaines, il était encore dans l'attente d'un examen imposé par le Clean Water Act, une loi fédérale américaine veillant à la qualité de l'eau et dont l'application est gérée par le département de l'Intérieur.

Toutes les conditions sont désormais réunies pour ce projet au coût d'un milliard de dollars. Une fois achevé, le parc disposera d'une puissance installée de 690 MW. C'est presque 40% de plus que la centrale solaire Nuñez de Balboa inaugurée en Espagne il y a peu, équipée de 1,4 millions de panneaux solaires , qui se définit comme « la plus grande d'Europe ». Elle s'accompagnera également de 380 MW de stockage sur batterie.

La centrale solaire devrait aussi devenir la plus grande des États-Unis et subvenir aux besoins de 400 000 foyers. À l'échelle mondiale, elle sera la huitième centrale la plus importante selon le communiqué fourni par le département de l'Intérieur, loin derrière la centrale d'1,18 GW bâtie près d'Abu Dhabi l'année dernière.