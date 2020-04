En 2019, près des trois-quarts de la nouvelle capacité électrique installée étaient renouvelables

Lire aussi :

Pas de gaspillage ! Une centrale électrique utilise son énergie en trop pour miner des Bitcoin



De grands projets

Lire aussi :

Total dévoile son grand projet de stockage électrique par batterie



Un effort majoritairement situé en Asie

Source : Forbes

Sur ces 72 %, 90 % de cette capacité provenaient du solaire et de l'éolien L'année 2019 aura vu l'inauguration de grands projets dans le secteur de l'énergie renouvelable. Abu Dhabi possède désormais la plus grande centrale solaire indépendante en activité au monde . L'Europe s'est dotée d' un éolien offshore à la capacité record . Quant à la France, elle a lancé en 2019 le plus grand parc solaire flottant en Europe L'IRENA a ainsi observé une large part des énergies renouvelables dans la capacité ajoutée en 2019. Son rapport précise : «».Au total, 176 GW ont été ajoutés par les énergies renouvelables en 2019, ce qui représente une croissance de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Le rapport donne d'autres détails sur l'origine précise de l'énergie. Si l'Europe et le Moyen-Orient ont connu de grands projets, c'est l'Asie qui se démarque, la majorité (54 %) de la nouvelle production provenant du continent asiatique. Alors que la Chine dépend encore beaucoup du charbon, l'Asie dans son ensemble reste aussi - et de loin - la première consommatrice d'énergie dans le monde : 1 119 GW en 2019, contre 573 GW en Europe et 391 GW en Amérique du Nord.Le directeur général de l'agence, Francesco La Camera, espère que le rapport «». Il fait un parallèle avec la crise actuelle du Covid-19 , qui a provoqué des tensions autour du pétrole . Pour lui, les énergies renouvelables pourraient faire partie des solutions à envisager pour la relance de l'économie.Au total, les énergies renouvelables ont généré 34,7 % de l'électricité mondiale en 2019, contre 33,3 % l'année précédente. Une trajectoire «» selon Francesco La Camera, mais qui nécessite encore des efforts. Il déclare que «».