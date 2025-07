La facture au format papier reste pour beaucoup encore une habitude, mais ENGIE a peut-être trouvé un moyen de faciliter la transition vers la version électronique. Désormais, chaque client particulier qui opte pour la facture électronique permet à ENGIE de reverser une somme aux Restos du Cœur et à l'opération Pièces Jaunes. Concilier la réduction de l'empreinte carbone et l'engagement social, ce n'est pas une mauvaise idée, non ? Voyons comment ça marche.