Pour permettre une attribution automatique au plus grand nombre, l'administration établira une liste des bénéficiaires en croisant les informations détenues par les Finances publiques, les données des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, et celles des fournisseurs d'électricité. Le ministère de l'Économie et des Finances organisera d'ailleurs bientôt une réunion d'information et une consultation des parties prenantes.