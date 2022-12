Chèque énergie : jetez un œil, vous y avez peut-être droit

Le premier chèque énergie concerne l'électricité, et peut vous faire gagner entre 100 et 200 euros. Ce chèque est à saisir directement depuis votre espace client EDF ou tout autre fournisseur d'énergie, ou envoyé directement à ce dernier si vous avez déjà reçu un chèque énergie par le passé. Un montant de 100 euros vous sera automatiquement accordé si votre revenu fiscal de référence par unité de consommation est compris entre 10 800 euros et 17 400 euros. Le montant passe à 200 euros pour un revenu fiscal inférieur à 10 800 euros.