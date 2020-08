Électricité : les tarifs réglementés ont augmenté de plus de 1,5% le 1er août

La Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui détient le pouvoir de fixer le montant de l'évolution des tarifs réglementés de l'électricité depuis décembre 2015 en fonction des coûts de l'énergie, du transport et de la commercialisation, avait proposé le 10 juillet au ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère de l'Économie et des Finances une augmentation des tarifs réglementés de vente d'électricité d'EDF et des entreprises locales de distribution (ELD) de 1,54% en moyenne.