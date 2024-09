La réforme des heures pleines s'inscrit en tout cas dans une stratégie plus large qui vise à rendre la consommation d'électricité plus intelligente, dans une logique double d'écologie et d'économie. En nous incitant, consommateurs, à utiliser l'électricité quand elle est abondante et moins chère, la CRE espère lisser les pics de consommation et optimiser l'utilisation du réseau.