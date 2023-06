La consommation d'électricité de la France va augmenter d'ici 2035 : comment peut-on y faire face ?

Mercredi, Réseau de transport d'électricité (RTE) a publié son étude intitulée « Comprendre et piloter l'électrification d'ici 2035 », une sorte de prospective sur l'évolution de la consommation de la France d'ici les 12 prochaines années. Le gestionnaire de réseau tire la sonnette d'alarme et appelle le gouvernement, EDF et les usagers à redoubler d'efforts pour ne pas se laisser surprendre d'ici là.