Face à la crise énergétique, la France baisse encore sa consommation

Le 14 septembre, RTE alertait sur des tensions possibles dès le mois d'octobre sur le réseau électrique français. Le gestionnaire incitait donc les citoyens français à réduire leur consommation, dans le but d'éviter ou de réduire, cet automne et cet hiver, les risques de coupure ciblée. Il estimait alors la baisse de 1 à 5 % dans un scénario raisonnable, et jusqu'à 15 % dans son scénario le plus extrême.