Interdiction des chaudières à gaz : le vrai du faux

À peine un peu plus d'un mois après avoir permis aux 12 millions de foyers concernés de respirer un peu, Élisabeth Borne a évoqué une potentielle interdiction des chaudières à gaz dans le parc immobilier existant, d'ici 2026. Et ce, devant le Conseil national de la transition écologique. Alors, qui dit vrai, et surtout, est-ce bien raisonnable ?