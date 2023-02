Utiliser les serveurs comme chauffage gratuit plutôt que de les refroidir, en voilà une bonne idée

Les datacenters sont aussi indispensables qu'ils sont énergivores. Leur impact en termes de CO₂ est désormais aussi important que celui de l'aviation civile, et devrait même la dépasser dans les années à venir. L'une des principales causes de ce besoin énergétique colossal est leur système de refroidissement. Les serveurs chauffent, et même beaucoup, et si les installer au pôle Nord pourrait faciliter leur refroidissement, d'autres solutions plus « locales » semblent plus appropriées et se développent à mesure que nos besoins en infrastructures dans le cloud se démocratisent.