Bientôt des "mini" réacteurs nucléaires pour faire tourner nos datacenters ?

L'industrie du nucléaire ne se résume pas à la fabrication de grandes centrales électriques. Pour faire fonctionner certaines industries, mais surtout les sous-marins et les porte-avions nucléaires, on utilise des PRM (pour Petit Réacteur Modulaire). Relativement fiables et sûrs, ils pourraient alimenter des datacenters pendant une dizaine d'années sans avoir à être ravitaillés, mais de nouveaux concepts pourraient étendre cette période à plus de trente ans. Avec un coût de fonctionnement et de consommation qui devrait atteindre le niveau du gaz et de l'éolien (du moins aux États-Unis), les PRM pourraient devenir incontournables.