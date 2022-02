L'énergie nucléaire constituerait l'une des clés de la réduction du bilan carbone humain, selon des chercheurs

Le nucléaire est-il la clé pour accélérer la transition vers des modes de production d'énergie plus durable, comme une réduction globale et rapide de nos émissions de gaz à effet de serre ? C'est ce que semblent affirmer deux chercheurs du Carnegie Institue (États-Unis) et deux membres de structures orientées vers la recherche environnementale fondées par Bill Gates. Leur travail collectif vient d'être publié dans la revue scientifique Nature Energy.

Selon eux, une production d'énergie nucléaire modernisée , plus flexible et à un prix plus compétitif serait bel et bien intéressante pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais pas dans n'importe quelles circonstances. En effet, leur travail porte sur 42 régions avec des offres et des demandes énergétiques variées. Il en ressort que dans les régions où il est possible de produire en grande quantité des énergies vertes via l'éolien ou le solaire, plusieurs problématiques se posent. La première est la faisabilité d'une production à 100 % renouvelable, puisque produire de l'énergie solaire 24 heures sur 24 n'est pas possible, de même que faire tourner des éoliennes sans vent (excepté pour les mauvaises langues).

La deuxième problématique principale concerne le stockage potentiel de l'énergie produite, et donc les infrastructures déjà existantes, ou non encore réalisées, afin de répondre aux besoins énergétiques humains en permanence. L'objectif est notamment de se passer du gaz comme énergie de « secours ». Les modèles employés mettent en avant le nucléaire comme moyen de substitution, voire d'accélération en vue de la réduction des émissions.