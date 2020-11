L'énergie solaire est officiellement l'énergie la moins onéreuse selon l'IEA

Selon l’un des scénarios de l’IEA, les énergies renouvelables représenteront 80 % du marché en 2030. Si l’hydroélectrique restera la source d’énergie renouvelable la plus importante, le solaire connaîtra la plus forte croissance, devant les éoliens terrestres et maritimes.

À l’inverse, l’IEA table sur une diminution progressive des énergies fossiles dans les années à venir. « L’époque d’une demande globale en pétrole touchera à son terme dans la prochaine décennie », prédit le docteur Birol, « mais leur rapide déclin n’arrivera pas sans de véritables politiques gouvernementales », prévient-il.