Le coût public du développement des énergies renouvelables sera plus élevé que prévu

Face à la situation, le régulateur met en garde et fait part de ses recommandations. La CRE juge « nécessaire de faire des choix quant aux installations à soutenir en fonction notamment du coût de leur soutien » et s'en prend aux photovoltaïques. Elle évoque « le poids de la bulle photovoltaïque et l’importance qu’il y aurait à tenter de le réduire », rappelant que « les installations bénéficiant d’un dispositif de soutien

antérieur au moratoire, dont le tarif d’achat moyen est de 510 €/MWh, représentent 73% des charges et 38% de

l’énergie photovoltaïque soutenue au titre de 2019 ».

Elle rappelle également que « le petit photovoltaïque est encore soutenu à hauteur de 185 €/MWh

alors que les plus grands projets au sol le sont à moins de 60 €/MWh » . Enfin, l'autorité administrative indépendante estime que le soutien direct aux installations de moins de 9 kWc devrait ainsi être étudié "dans les

plus brefs délais".