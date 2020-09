Le budget consacré aux énergies renouvelables bondit dans le projet de loi de finances pour 2021

L'État rappelle que la crise sanitaire a contribué à éveiller les consciences et à prouver les capacités certaines des énergies renouvelables. « Au printemps dernier, leur protection a atteint, certains jours, plus de 35% de la production totale d'électricité, sans difficulté notable sur la stabilité du système électrique dans son ensemble », nous indique le ministère, convaincu, comme le reste du gouvernement, que l'avenir du pays passe par les énergies renouvelables, au service de l'emploi et de la transition écologique.