La fin du pétrole ? Pour BP, la demande ne fera que baisser à partir de 2020

Le géant BP vient de publier ses prévisions pour les trois prochaines décennies, afin d’évaluer la demande mondiale en pétrole à venir. Trois scénarios réalistes ressortent de l'étude, établis selon les évolutions potentielles du secteur et le développement des énergies renouvelables.

Le premier, le plus favorable à BP et nommé « Business as usual », suppose une stabilisation de la demande au cours des prochaines années puis une baisse lente et régulière jusqu’en 2050. Dans ce scénario, la demande en gaz naturel continuerait d’augmenter.

Dans ses deux autres projections, BP envisage une chute beaucoup plus rapide de la demande en pétrole. Dans le scénario « rapide », la demande pourrait être réduite de moitié d’ici 30 ans, ramenant le niveau de production à « seulement » 50 millions de barils par jour au lieu du double actuellement. Dans le dernier scénario, la baisse serait encore plus importante, avec une demande limitée à 20 millions de barils par jour, soit 20 % de notre consommation de 2020, d’ici 2050.

Dans les deux derniers scénarios, la demande en gaz diminue également.