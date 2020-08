BP prévoit de diminuer sa production de pétrole de 40% d'ici 2030

Cette stratégie impliquerait notamment une multiplication par 10 des investissements dans les énergies bas carbone, de 500 millions à 5 milliards de dollars par an, d'ici 2030. Ceci comprendra notamment de nouvelles infrastructures de transport (avec une multiplication des points de recharge pour véhicules électriques), une nouvelle production d'électricité renouvelable de l'ordre de 50 GW et des infrastructures destinées au captage et au stockage du CO 2 . BP souhaite également développer la production d'hydrogène « vert » (produit par des énergies renouvelables) et « bleu » (produit par des énergies fossiles, mais dont le CO 2 émis est capté et stocké).