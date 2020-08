Dropbox vise la neutralité carbone et 100% d'énergies renouvelables avant la fin de la décennie

Pour réduire ses émissions directes, Dropbox compte investir dans des technologies et des systèmes qui participent à réduire l'impact carbone de ses activités, en particulier les centres de données dont elle dispose en Allemagne, au Japon, aux Etats-Unis et en Australie. Elle souhaite également inciter ses employés à favoriser le télétravail « dans la mesure du possible », ajoutant que « Les émissions des voyages d'affaires restants seront compensées. »