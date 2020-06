Climate Pledge : Amazon investit 2 milliards de dollars dans les "technologies décarbonées"

Cette fois, la firme de Jeff Bezos engage deux milliards d'euros dans un fonds de capital-risque devant soutenir des activités plus respectueuses de l'environnement. Dans un communiqué, le dirigeant a déclaré : « Les entreprises du monde entier, de toutes tailles et de toutes étapes, seront prises en compte, des start-up de pré-production aux entreprises bien établies. Chaque investissement potentiel sera jugé selon son potentiel à accélérer le chemin vers le zéro carbone et à aider à protéger la planète pour les générations futures ».