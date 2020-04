Amazon investit ses 10 premiers millions de dollars dans la préservation des forêts

10 millions en compensation carbone

Amazon poursuit son programme malgré les critiques

Source : CNBC.

Suite à cette annonce, Amazon vient d'engager un premier versement de 10 millions de dollars. La somme devra aider à la préservation et à la restauration des forêts du nord-est des États-Unis, et contribuer à rendre le groupe neutre en carbone d'ici 2040.Ces 10 millions de dollars sont effectivement la première somme investie par le groupe depuis le lancement du, un programme faisant partie duannoncé l'année dernière. L'argent a été versé à The Nature Conservancy, un organisme de bienfaisance environnemental cherchant à protéger les forêts, les zones humides et les tourbières du monde entier.Dans le cas présent, la somme sera utilisée pour étendre les services de deux programmes gérés par l'organisme, l'American Forest Foundation et le Vermont Land Trust. Ces programmes doivent permettre aux petits propriétaires forestiers d'accéder aux marchés de compensation carbone, ceux-ci finançant des projets travaillant à la réduction des émissions de CO2. Par ces financements, Amazon affirme que les deux programmes concerneront 1 600 hectares de terrains de plus qu'auparavant et réduiront les émissions de CO2 de 18,5 millions de tonnes métriques d'ici 2031.Ledoit également aider Amazon à remplir son objectif annoncé de répondre aux critères de l'accord de Paris 10 ans plus tôt que prévu, le groupe affirmant vouloir être neutre en carbone d'ici 2040. Pour y parvenir, il a multiplié les annonces, soulignant notamment une commande de 100 000 camions de livraison électriques. Son P.D.-G. Jeff Bezos a même annoncé un fonds de 10 milliards de dollars alimenté par sa fortune personnelle, et non par le chiffre d'affaires d'Amazon.Malgré ces annonces, la politique environnementale de l'entreprise est régulièrement critiquée, y compris en son sein. Certains pointent ce qu'ils estiment être une hypocrisie de la part de l'enseigne, celle-ci finançant des projets « verts » d'une part, et lançant de nouvelles initiatives émettrices en CO2 d'autre part. Au cours du Black Friday 2019, les ONG ont ainsi qualifié de «» les données fournies par le groupe, critiquant notamment une livraison rapide source de «». D'autres pointent l'optimisation fiscale du groupe, qui a admis avoir émis 44,4 tonnes métriques de CO2 en 2018. Des pressions internes et externes qui ne cessent de croître.