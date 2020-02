Jeff Bezos lance un fonds de 10 milliards de dollars pour lutter contre le dérèglement climatique

Un projet philanthropique individuel qui n'implique pas Amazon



C'est sur son compte Instagram que Jeff Bezos a annoncé la création du Bezos Earth Fund. Sous une photo de la Terre (et centrée sur les États-Unis), l'homme le plus riche du monde a indiqué investir une partie de sa fortune personnelle dans la lutte contre le dérèglement climatique.L'argent servira à financer des projets de recherche mais aussi les activistes et les ONG engagés dans la défense de l'environnement à partir de cet été. Jeff Bezos n'a donné aucune autre indication sur les modalités pour soumettre un projet et recevoir un investissement.Précision importante : Amazon n'est pas impliquée dans le projet. L'entreprise a son propre programme baptisé The Climate Pledge, qui vise à réduire les émissions en carbone de ses activités, que ce soit la livraison ou l'alimentation électrique de ses fermes de serveurs.