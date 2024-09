Pour devenir l'une des plus grandes fortunes au monde, il est nécessaire de savoir organiser au mieux son quotidien, afin d'optimiser le mieux possible les heures que l'on a à passer. Une habitude qui reste, même quand on a totalement réussi et que l'on n'a plus grand-chose à prouver, comme Jeff Bezos. L'homme qui a fondé Amazon commence ainsi sa matinée d'une manière bien particulière, dont nous devrions peut-être tous nous inspirer !