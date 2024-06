Bill Gates sortira ses mémoires en début d'année prochaine

En effet, selon toute vraisemblance (et comme le laisse deviner son appellation), My Beginnings ne reviendra pas en détail sur l'histoire de Microsoft, ni même sur la Fondation Gates ou encore sur l'avenir de la technologie Windows. Le milliardaire américain promet une histoire à la fois humaine et personnelle, qui reviendra sur l'homme, et non sur l'éternel CEO de Microsoft.

Une forme de retour aux sources donc, avec une date de sortie prévue le 4 février 2025.