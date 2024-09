Mais s'il avait 20 ans et qu'il souhaitait lancer une start-up dans le monde actuel, Bill Gates tenterait sûrement de rivaliser avec Google, NVIDIA et OpenAI. Il lui faudrait bien sûr un capital suffisant ou, à défaut, il devrait identifier un domaine qui soit suffisamment de niche. C'est d'ailleurs l'idée qu'il défend dans le documentaire What's Next? The Future with Bill Gates, qui vient de sortir aujourd'hui sur la plateforme de streaming Netflix.