L'IA pas rentable de si tôt pour les grands noms de la tech ? C'est ce qu'estime cet analyste

Les analyses perspicaces de Cahn laissent entrevoir une potentielle escalade des revenus nécessaires, notamment avec l'avènement des nouvelles puces Nvidia, notamment la B100. Cette dernière promet des performances 2,5 fois supérieures pour un surcoût modeste de 25 %. « Je m'attends à une ultime vague de demande pour les puces Nvidia », prédit-il. Néanmoins, il demeure circonspect quant à la réalité de la demande du marché. Il établit un parallèle audacieux entre le développement des infrastructures IA et la construction des chemins de fer : les trains finiront inévitablement par circuler, mais à quel prix et vers quelles destinations ?

Les têtes pensantes des leaders de la tech affichent un optimisme certain quant aux perspectives de croissance des revenus générés par l'IA. Microsoft, par exemple, a fait état d'une progression notable de 7 points dans la contribution de l'IA à la croissance d'Azure, atteignant désormais 31 %. Cependant, Cahn met en garde contre une analyse trop simpliste de ces investissements gigantesques.

« Durant les périodes de surconstruction d'infrastructures, il y a toujours des gagnants […] Les fondateurs et créateurs d'entreprises continueront d'investir dans l'IA – et ils auront plus de chances de réussir, car ils bénéficieront à la fois de coûts réduits et des enseignements tirés durant cette période d'expérimentation » continue l'analyste.

La métaphore des trains de Cahn est plutôt intelligente. En effet, l'essor fulgurant des infrastructures ferroviaires au XIXᵉ siècle aux États-Unis et en Europe a été marquée par un optimisme débordant et des spéculations très (trop ?) audacieuses. Bien que cette expansion ait catalysé des mutations économiques et sociales profondes, elle a également laissé dans son sillage des vestiges d'infrastructures délaissées et des fortunes anéanties. Une leçon historique qui nous invite donc à adopter une certaine prudence face à l'euphorie presque aveugle entourant l'IA.