Quelle somme ! Le fleuron français de l'IA, Mistral AI, lève 600 millions d'euros

Mistral AI commercialise ses modèles pour les entreprises et a également dévoilé Le Chat, un concurrent made in France à ChatGPT. La jeune pousse a atteint le statut de licorne seulement quelques mois après sa fondation et compte des mastodontes comme Salesforce, IBM, NVIDIA et Samsung parmi ses investisseurs. Elle est par ailleurs érigée comme un véritable champion français par Emmanuel Macron.