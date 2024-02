On a testé Le Chat (Mistral) : que vaut vraiment le ChatGPT à la française ?

À l'utilisation, Le Chat nous a paru assez lent en termes de génération de réponse. Pour vérifier s'il s'agit d'une simple impression ou d'une réalité, nous avons réalisé une comparaison entre Mistral Large et GPT-3.5. Dans Le Chat et ChatGPT, nous avons, avec la même invite, demandé le résumé d'une œuvre, l'Iliade d'Homère, en 300 mots. Nous avons lancé la commande au même moment, et ChatGPT a effectivement terminé sa rédaction plusieurs secondes avant Le Chat.

Dans le contenu de la réponse, on observe que Le Chat préfère se concentrer sur le récit conté dans l'Iliad. ChatGPT n'y consacre lui que deux paragraphes, réservant plus de la moitié de sa réponse à une analyse de l'œuvre. On constate une différence d'interprétation d'un même prompt entre les deux plateformes.