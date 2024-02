Après OpenAI (ChatGPT), Microsoft investit dans Mistral, la nouvelle pépite française de l'intelligence artificielle

Les modèles les plus avancés de Mistral AI vont aussi être commercialisés auprès des clients Azure AI Studio et Azure Machine Learning, leur permettant d'atteindre une visibilité bien plus conséquente. La start-up a développé aussi bien des modèles propriétaires premium, qui sont payants, que des modèles open source gratuits.

Pour Microsoft, ce partenariat est une nouvelle opportunité de confirmer sa domination sur le domaine de l'IA générative. Ses investissements dans OpenAI lui octroient déjà une certaine avance sur ses concurrents, et Mistral AI devient une nouvelle corde à son arc.

Mistral Large est par exemple une référence pour les langues française, espagnole, allemande et italienne, tandis que GPT-4 est surtout performant en anglais. Microsoft s'offre aussi un accès privilégié à une infrastructure hébergée au sein de l'UE, un argument important aujourd'hui pour les consommateurs, et plus encore plus les autorités européennes.

Mistral AI en profite pour lancer La Plateforme, un service de création d'applications basées sur ses modèles, à destination des développeurs. Pour les utilisateurs, la start-up déploie Le Chat, un agent conversationnel à la ChatGPT.