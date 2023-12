La France a aussi sa licorne de l'intelligence artificielle et elle s'appelle...

L'approche particulière de Mistral AI a été remarquée et énoncée par Arthur Mensch, co-fondateur et PDG, ancien de Google DeepMind lors de la conférence SLUSH qui se passait à Helsinki. Ce qui fait sa spécificité, c'est la liberté dans le choix du nombre de données qu'elle peut traiter. Mensch détaille le principe : « Vous pouvez commencer par un gigantesque modèle composé de centaines de milliards de paramètres, qui pourrait résoudre votre problème. Mais, vous avez également le choix de réduire ce nombre de paramètres et vous concentrer sur un ensemble cent fois plus petit. »