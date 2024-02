Le Chat, concurrent français à ChatGPT, ouvre ses portes à tous les internautes (un peu patient)

Dans le billet d’annonce, Mistral détaille les prouesses du modèle de langage « Large » qui se cache (entre autres) derrière Le Chat. Selon l’entreprise, cette base d’entraînement est plus efficace que GPT-3.5, Gemini Pro et LLaMA 2. Seul le modèle de langage GPT-4 fait mieux dans la compréhension générale des requêtes, selon Mistral. Le chatbot parle anglais, français, espagnol, allemand et italien. Un second modèle de langage habilement surnommé « Small » se veut « optimisé pour la latence et le coût […] ce qui en fait une solution intermédiaire raffinée entre notre offre de poids ouverts [sic] et notre modèle phare ».