Microsoft : avec ses ambitions dans l'IA, le géant américain aura du mal à atteindre la neutralité carbone en 2030. Voilà pourquoi

La firme fondée par Bill Gates a toujours été consciente de son impact environnemental. Et c'est pour cette raison qu'elle s'était imposée en 2020 d'atteindre au minimum la neutralité carbone à l'horizon 2030, voire, même, de devenir « carbone négative ». Un concept qui indiquait que l'entreprise souhaitait à terme capturer plus de CO2 à travers diverses technologies qu'elle n'en émettait. Malheureusement, depuis, l'intelligence artificielle est arrivée. Une technologie extrêmement consommatrice en énergie, et qui réduit à néant ces belles aspirations.