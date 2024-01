OpenAI : pour Sam Altman, le développement de l'IA va nécessiter une révolution énergétique

« Il n'y a aucun moyen d'y parvenir sans une percée » a-t-il ainsi affirmé. Le trentenaire s'est particulièrement dit intéressé par la fusion nucléaire, domaine dans lequel il est déjà personnellement impliqué, puisqu'il a investi en 2021 une somme de 375 millions de dollars dans une entreprise américaine dédiée à la fusion nucléaire, Helion Energy. Celle-ci est par ailleurs partenaire de Microsoft, géant lui-même partenaire d'OpenAI.

La question de la consommation énergétique de l'intelligence artificielle a été posée rapidement après l'éclosion de chatbot comme ChatGPT ou Bard, sur lesquels une recherche nécessite près de dix fois plus d'énergie que sur un moteur classique comme Google. On imagine alors que les modèles qui seront produits à l'avenir devraient être encore bien plus énergivores, ce qui justifierait l'inquiétude de Sam Altman.