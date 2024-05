De l'énergie renouvelable à profusion pour alimenter ses IA ? Microsoft casse sa tirelire

C'est un accord qui marque déjà l'histoire. Microsoft vient en effet de signer un contrat avec Brookfield Asset Management, qui serait, d'après Bloomberg, le plus gros contrat d'achat d'énergie renouvelable jamais passé par un acteur privé. En fait, il est huit fois plus élevé que l'ancien contrat le plus important dans le domaine.

Il faut dire qu'avec ce deal, Microsoft ambitionne de se doter de capacités de production électriques un peu partout dans le monde représentant au total une puissance de 10,5 gigawatts. C'est, pour référence, l'équivalent de la moitié des capacités de production électrique d'origine solaire et éolienne de la Californie en 2022.