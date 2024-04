Coca-Cola signe un partenariat à 1 milliard de dollars avec Microsoft pour utiliser ses services IA

Les services développés par Microsoft comme son IA générative Copilot ou bien les services cloud d'Azure ne sont pas réservés aux consommateurs. Le géant américain peut aussi être indispensable pour les entreprises, et même les plus grosses, comme on peut le voir avec le contrat qui vient d'être signé entre la firme fondée par Bill Gates et le géant des boissons gazeuses, Coca-Cola.