Amazon veut utiliser des services de Microsoft et est prête à débourser très, très cher pour cela

Microsoft et Amazon, au travers d'Amazon Web Services (AWS), se vouent une concurrence acharnée dans le domaine du cloud computing, et dominent le classement des fournisseurs cloud devant Google. Malgré cette rivalité, les employés d'Amazon exploitent quotidiennement la suite Office, et l'entreprise semble désormais prête à adopter des outils de productivité plus poussés reposant sur l'informatique dématérialisée.