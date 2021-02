Microsoft annonce Office 2021

La société américaine a annoncé sur son blog la disponibilité prochaine de Microsoft Office 2021, sous licence perpétuelle. Contrairement à l'offre Office 365 dont les outils deviennent inaccessibles dès lors que l'abonnement prend fin, une fois achetés, vous devriez donc toujours disposer de ceux de la nouvelle version de la suite bureautique de Microsoft.

Pour les particuliers et les petites entreprises, la firme de Redmond promet son traditionnel support de cinq ans, mais précise que l'achat d'une version Office en licence perpétuelle n'ouvre pas l'accès aux nouvelles fonctionnalités et améliorations qui peuvent sortir au fil du temps. Pour cela, il faut opter pour le Cloud !

À l'approche de la disponibilité générale de Office 2021, Microsoft donnera de plus en plus d'informations sur son contenu. Côté tarifs, l'entreprise a annoncé une augmentation jusqu'à 10 % du prix des packs Office Professional Plus, Office Standard et des applications à l'unité, pour inciter les utilisateurs à se tourner vers Microsoft Office 365.