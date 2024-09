Dernièrement, la suite Microsoft 365 n'était pas au mieux de sa forme : la version 2407 souffrait de problèmes de plantage, et, en août dernier, on recensait plus de 90 failles corrigées dans le Patch Tuesday. Cerise sur le gâteau, des hackers avaient réussi, plus tôt dans l'année, à déployer un malware dans une ancienne faille zero day.