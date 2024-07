La suite bureautique LibreOffice passe en 24.2.5 et corrige plus de 70 bogues

La mise à jour 24.2.5 de LibreOffice n'est pas une révolution, mais elle apporte son lot d'améliorations bienvenues. Le chiffre qui saute aux yeux : plus de 70 correctifs de bugs. C'est considérable pour une version mineure et cela témoigne de l'engagement de la communauté à offrir un logiciel toujours plus stable.

Ces corrections touchent divers aspects de la suite. Certaines améliorent les performances générales, d'autres s'attaquent à des problèmes spécifiques dans les différentes applications. Par exemple, le traitement de texte Writer bénéficie d'une meilleure gestion des styles, tandis que le tableur Calc voit ses fonctions de calcul optimisées.

L'interopérabilité n'est pas en reste. LibreOffice 24.2.5 améliore la prise en charge des formats de documents propriétaires et anciens. Concrètement, cela signifie moins de soucis lors de l'ouverture ou de l'enregistrement de fichiers provenant d'autres suites bureautiques. Un point crucial pour ceux qui collaborent avec des utilisateurs de logiciels différents.

La stabilité générale de la suite sort renforcée de cette mise à jour. Les utilisateurs devraient constater moins de plantages et de comportements inattendus. C'est particulièrement appréciable pour ceux qui travaillent sur des documents volumineux ou complexes.

LibreOffice 24.2.5 est disponible pour Windows (à partir de Windows 7 SP1), macOS (10.15 et versions ultérieures) et diverses distributions Linux. Des versions mobiles existent également pour Android et iOS, étendant la flexibilité de la suite aux utilisateurs nomades. Pour les entreprises, la Document Foundation recommande les versions Enterprise de LibreOffice. Elles offrent des fonctionnalités supplémentaires et un support à long terme, idéal pour les déploiements à grande échelle.