LibreOffice 24.2 débarque avec une nouvelle numérotation et plein de nouveautés

LibreOffice est une suite bureautique de référence dans l'univers du logiciel libre, et elle est disponible en français. Avec ses mises à jour constantes et son développement accéléré sous la houlette de The Document Foundation, cette suite couvre une large gamme de besoins. Des outils de traitement de texte tels que Writer, à la création de présentations dynamiques avec Impress, en passant par l'outil de tableur Calc, LibreOffice a beaucoup à offrir. Il est fortement recommandé de télécharger ce logiciel sans plus tarder, de le conseiller à son entourage et de le suivre attentivement pour bénéficier de ses améliorations constantes.